تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو هايتي و الدومينيكان إنطلاقا من ميناء عنابة

شرعت شركة الإسمنت بحجار السود (سكيكدة) التابعة لمجمع إسمنت الجزائر "جيكا" اليوم الثلاثاء في عملية تصدير 41 ألف طن من مادة الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة بحسب ما كشفت عنه مديرة التسويق واليقظة التنافسية بالمجمع حياة لازري .

وأوضحت لازري، في تصريح للقناة الأولى، أن الشركة، التي دخلت حيز الخدمة سنة 1973، تتوفر على خطين للإنتاج بطاقة تعاقدية إجمالية تقدر ب 900 ألف طن من الإسمنت.

من جانبه أكد الرئيس المدير العام لهذه الشركة، يوسف مرابط، في تصريح لـ/وأج/ على هامش انطلاق العملية، بأنه "بهذه الشحنة من الكلنكر الذي يعد مكونا أساسيا لصناعة الإسمنت، تسجل شركة الإسمنت لحجار السود بسكيكدة ثاني عملية تصدير بعد تلك التي تمت خلال السنة المنصرمة 2019 والتي تضمنت تصدير 60 ألف طن من الكلنكر نحو كوت ديفوار".

وتتوقع شركة الإسمنت بحجار السود ترقية صادراتها من الكلنكر خاصة وأن الطلب على هذه المادة المسجل للسنة المقبلة 2021 يتعدى ال 200 ألف طن، حسب ما أردفه ذات المسؤول.

وتقدر الطاقات الإنتاجية لشركة الإسمنت بحجار السود، بـ 900 ألف طن سنويا قابلة للتطوير خاصة وأن الشركة تتوفر على عدة مقومات تأهلها لتطوير نشاطها وصادراتها من بينها المخزون المنجمي الهام ذو النوعية الجيدة والقابل للاستغلال بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشركة وقربها من ميناءي سكيكدة وعنابة، وفق ما تمت الإشارة إليه.

ومن خلال تكثيف عمليات التصدير وتنويع الوجهات نحو أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يساهم مجمع إسمنت الجزائر " جيكا " من خلال فروعه الإنتاجية في تنويع الصادرات خارج المحروقات حيث قفز إنتاج المجمع من أكثر من 270 ألف طن من الإسمنت سنة 2018 إلى ما يتجاوز ال 500 ألف طن من الإسمنت سنة 2019 .

وسجل المجمع خلال السنتين الأخيرتين عمليات تصدير نحو كل من كوت ديفوار وغامبيا وغانا والسنغال والكاميرون وغينيا و موريتانيا.