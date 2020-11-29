البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا يرفضان قرار البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر

أكد مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه اليوم الاحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر واعتبره قرارا صادرا عن "طرف غير ذي صفة" و "ليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة".

وأوضح مكتب البرلمان العربي في بيان له أن هذا القرار يمثل "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة".

وطالب مكتب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بــــ"مراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" وأن يكون "عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية".

كما طالب بيان مكتب البرلمان العربي بـــــ"تبني مدخل لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين".

برلمان عموم إفريقيا يدين لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر

وفي ذات السياق ، أدان برلمان عموم إفريقيا، اليوم كذلك ، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، داعيا إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية.

وأوضح برلمان عموم إفريقيا في بيان تلقت "وأج" نسخة منه اليوم الاحد، أنه يجدد "تضامنه مع البرلمان الجزائري في إدانته لموقف البرلمان الأوروبي المدفوع بنزعة استعمارية جديدة ومكشوفة من بعض الأوساط الأوروبية ويدعو إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية".

وسجل البيان أن البرلمان الأوروبي "دأب على إصدار لوائح مريبة حول وضع حقوق الانسان في البلدان الافريقية في سلوك استعلائي أبوي تدخلي مفضوح، مدان ومرفوض، أخرها اللائحة التي صدرت بخصوص حقوق الانسان في الجزائر في 26 نوفمبر الحالي".

ودعا برلمان عموم إفريقيا البرلمان الأوروبي إلى "مراجعة مقاربته في التعاطي مع الشؤون الافريقية والتسليم بأن البلدان الافريقية تسير بخطى أكيدة نحو تطوير نظمها بما يخدم شعوبها ويعجل باستقلالها التام على كل الصعد ويؤسس لنظم ديمقراطية وفق مسار صحيح يراعي خصوصياتها، بعيدا عن كل وصاية وأبوية من قوى كانت ولاتزال سبب تخلف القارة والمعوق الأساسي أمام تقدمها".

وخلص بيان برلمان عموم إفريقيا الى دعوة البرلمان الأوروبي إلى "الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم بين المؤسستين والتي نصت على وجه الخصوص على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية".

المصدر : وأج