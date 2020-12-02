تهاطل أمطار على ولايات الوسط و شرق الوطن الى غاية يوم الخميس

يرتقب تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح قوية, على الولايات الوسط وشرق الوطن و هذا ابتداء من ظهيرة الأربعاء إلى غاية يوم الخميس, حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتوضح النشرية أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من المستوى 02 (برتقالي) هي تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و المدية و برج بوعريريج و كذا بومرداس و تيزي وزو.

و تضيف النشرية أن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 30 ملمترا كما يمكن ان تصل او تتجاوز 40 ملم محليا و ذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من يوم الخميس على الساعة 6 صباحا.

كما يتعلق الامر بولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سطيف و كذا ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق اهراس حيث ستتراوح كمية الامطار بين 30 و 50 ملم كما يمكن ان تصل او تتجاوز 60 ملم محليا.