دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 عامًا: الخضر ينهون التربص ما قبل الأخير

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، هذا الخميس تربصه التحضيري ما قبل الأخير استعدادًا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا التي ستقام بتونس من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري.

التربص الذي أقيم بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بالعاصمة، شكّل فرصة للمدرب الوطني صابر بن سماعين لضبط القائمة النهائية المعنية بالتربص الأخير والمقرر إجراؤه ابتداء من الأحد المقبل، قبل تنقل صغار الخضر إلى تونس.

وشهد التربص إجراء نخبة الأواسط مباراتين تحضيريتين، الأولى كانت على العاشرة من صباح الثلاثاء ضدّ نادي نصر حسين داي لأقل من 21 سنة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، والثانية أقيمت على الساعة الثالثة عصرًا أمام نادي أولمبي المدية والتي عرفت فوز الخضر (3-1)، وسمحت الوديتان لبن سماعين بالوقوف على الحالة البدنية لأشباله، قبل 12 يومًا عن نطلاق دورة إتحاد شمال إفريقيا.

وسيستهل صغار الخضر دورة اتحاد شمال إفريقيا بمواجهة نظرائه التوانسة يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب رادس، على أن يواجهون منتخب المغرب في الجولة الثانية يوم 18 ديسمبر الجاري، قبل التباري مع المنتخب الليبي يوم 21 ديسمبر في الجولة الثالثة، ويختتم "الخضر" الدورة بملاقاة المصريين يوم 24 ديسمبر الجاري برسم الجولة الرابعة.

يذكر أن هذه الدورة الترشيحية ستقام على ملعبي رادس والمنزه في شكل بطولة مصغرة من أربع جولات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية المقررة بموريتانيا بحر العام القادم.