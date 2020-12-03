﻿ الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى محولة عدة قواعد لجيش الإحتلال المغربي الى ركام

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 21، اليوم الخميس، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الصحراوية، فقد شهد يوم أمس الأربعاء ونهار اليوم الخميس "قصف عدة قواعد للعدو تحول أغلبها الى ركام بفعل القصف العنيف والمتواصل".

وخلال يومِ أمس، يضيف البيان، "قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات العدو المتخندقة في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري، ومنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية، ومنطقة لكصيبيين بقطاع الفرسية".

كما "قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نهار هذا اليوم، مواقع وتخندقات قوات الإحتلال المغربي المتمركزة في كل من منطقة كلب النص بقطاع آوسرد، و منطقة أم أدكن بقطاع البكاري، إضافة إلى منطقة تنوشاد بقطاع المحبس"، حسب ذات البيان.

ويؤكد بيان وزارة الدفاع الصحراوية أن "هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تتواصل، مكبدة قوات الاحتلال المغربي خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".

المصدر : وأج