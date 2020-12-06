سكيكدة: مقتل رضيع و إصابة أخيه و والدتهما في حريق بمنزل بسكيدكدة

قتل رضيع يبلغ من العمر ستة (6) أشهر فيما أصيب شقيقه عمره عامين (2) و والدتهما (34 سنة) مساء اليوم الأحد في حريق وقع بمنزل فردي بحي السعيد بوصبع بدائرة الحروش (جنوب سكيكدة)، حسب ما علم من مدير مستشفى الحروش، رابح لزغد.

و أوضح نفس المسؤول أن الرضيع المتوفي كان يعاني من كسر بالجمجمة بالإضافة إلى بعض الحروق مشيرا إلى أن الفريق الطبي للمستشفى الحروش قد حاول إنعاشه لكن دون جدوى.

و أضاف أن الطفل الثاني يعاني من حروق من "الدرجة الثانية" على مستوى الوجه و اليدين، ليتم تحويله رفقة والدته التي تعاني هي الأخرى من حروق من "الدرجة الثالثة" إلى المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس بقسنطينة على متن سيارة إسعاف، حيث وصف حالة المرأة بـ"الحرجة".

من جهتها، أفادت مصالح الحماية المدنية أن إسعافات الوحدة الثانوية للحروش قد تدخلت لأجل حريق بمنزل فردي بالطابق الثاني (المنزل مكون من طابقين) بحي السعيد بوصبع بنفس الدائرة، حيث تم تسخير سيارة إسعاف و شاحنتي إطفاء و 13عونا.

كما أشار ذات المصدر إلى أن أعوان الحماية المدنية قد نقلوا امرأة أخرى (44 سنة) كانت في حالة إغماء إلى مستشفى الحروش في حين تم نقل الطفلين و والدتهما إلى ذات المؤسسة الصحية من طرف مواطنين قبل وصول الإسعافات .

وأضاف أيضا بأن أعوان الحماية المدنية قاموا بإخماد الحريق الذي اندلع بغرفة نوم، حيث تم تسجيل احتراق أفرشة و مدفئة تعمل بغاز البوتان، مشيرا إلى أن مدير الحماية المدنية بالولاية العقيد، إبراهيم محمدي قد أشرف على العملية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحريق بدقة.(وأج)