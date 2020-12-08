إدانة والي العاصمة السابق زوخ ب4 و 5 سنوات نافذة مع إيداعه السجن في قضيتين منفصلتين

أدانت محكمة تيبازة اليوم الثلاثاء ابتدائيا حضوريا والي العاصمة الاسبق عبد القادر زوخ ب 5 سنوات سجنا نافذة في قضية منح مزايا لعائلة هامل عبد الغاني و4 سنوات في قضية مشابهة تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة.

وحكمت المحكمة على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المديرالعام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار ،بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.

وتمت متابعة عبد القادر زوخ في القضية المتعلقة بعائلة الهامل بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطارممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

وفيما يتعلق بقضية منح مزايا لعائلة محي الدين طحكوت أدانت المحكمة عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.

ووجهت النيابة لعبد القادر زوخ بالنسبة للقضية المتعلقة بعائلة طحكوت تهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود ،تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.

المصدر : وأج