السفير الروسي لدى الرباط: موقف روسيا تجاه قضية الصحراء الغربية مبدئي ولم يتغير

أكد السفير الروسي لدى الرباط السيد فاليريان شوفاييف أن موقف روسيا من قضية الصحراء الغربية مبدئي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولم يتغير منذ بداية النزاع.

وأكد السفير الروسي- سبما نقل موقع " Diplomatico "أن “روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، موقفها من قضية الصحراء الغربية واضح تماما وهو موقف مبدئي ولم يتغير منذ بداية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.

وعلى هذا الأساس طالب السفير الروسي من “جميع الفاعلين المعنيين المباشرين وغير المباشرين بضرورة بذل الجهود والقيام بكل ما بوسعهم من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لهذا النزاع”.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن “موسكو تعتبر أنه لا بد من إيجاد تسوية عادلة لهذا النزاع على أساس القانون الدولي المعترف بها عالميًا بالإجماع، خاصة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة”.

وأضاف فاليريان شوفاييف “نحن مقتنعون أن ما حدث في الأسابيع الماضية هو نتيجة الركود والجمود الذي شاب عملية التسوية السياسية، حيث دعت روسيا عبر وزير خارجيتها لافروف إلى ضبط النفس”.

وأوضح السفير الروسي “المتحدث ليس هناك أي حل إلا الحل السياسي التفاوضي لذلك نحن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ونطالب بتعيين مبعوث أمين جديد بأسرع وقت ممكن واستئناف المسار السياسي للتقدم نحو الأمام “.

وفي معرض رده عن سؤال حول فتح القنصليات في المدن المحتلة من الصحراء الغربية جدد السفير الروسي تأكيده على “الموقف المبدئي لروسيا تجاه قضية الصحراء الغربية الذي ينطلق من الوضع القانوني للصحراء الغربية المسجل في وثائق وقرارات الأمم المتحدة، ولذلك فإن فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية يجب أن يتم ضمن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية ويتماشى مع الشرعية الدولية”.

وكان السفير الروسي لدى الجزائر السيد إيغور بيليايف، أكد في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية تطابق وجهات النظر بين روسيا والجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.