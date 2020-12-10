الدوحة تستضيف رسميا مباراة السوبر الإفريقي

أقرّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماعه هذا الخميس بالقاهرة، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية في الدوحة بقطر، على أن يتم تحديد اسم الملعب والموعد لاحقا.

وترأس اجتماع المكتب التنفيذي، الكونغولي كونستان عوماري المكلف من قبل "الفيفا" برئاسة الكاف في الوقت الحالي عوضًا عن الملغاشي أحمد أحمد الموقوف للتحقيق معه.

وتطرق اجتماع المكتب التنفيذي للكاف إلى عدة توصيات منها حسم مصير لقاء السوبر، بالإضافة لرفع قيمة الجوائز المالية لمسابقتي دوري الأبطال لتصير 4 ملايين دولار لبطل دوري الأبطال ورفع جائزة بطل الكونفيدرالية إلى مليوني دولار.

وتطرق الاجتماع إلى الجدل المثار بشأن ملعب مباراة السوبر، ليؤكد كونستان عوماري ضرورة وحتمية احترام الاتفاقية الموقعة بين الكاف واتحاد الكرة القطري، والتي تقضي باحتضان الدوحة 3 نسخ متتالية لبطولة السوبر، احتضنت منها نسختان وبقيت الثالثة.

وكان اتحاد الكرة المصري وكذلك مسؤولو الأهلي المصري، يرغبان في احتضان مصر هذه النسخة، قبل أن يفرض الكاف قراره النهائي باستمرار إقامة البطولة في الدوحة.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على جاره وغريمه الأزلي نادي الزمالك على ملعب القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في المقابل، تمكن فريق نهضة بركان المغربي من تحقيق لقب كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه بعد أن فاز في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون رد.

واحتضنت الدوحة مباراة السوبر الإفريقي انطلاقاً من عام 2019 حيث نال الرجاء البيضاوي الكأس على حساب الترجي الرياضي التونسي 2-1، ثم استضافت قطر مرة أخرى هذه المواجهة في فيفري 2020 فتمكن الزمالك من إحراز اللقب أمام الترجي الرياضي 3-1.