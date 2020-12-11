ألمانيا: وزير الداخلية يطالب بإغلاق فوري للحياة العامة لاحتواء جائحة كورونا

طالب ، وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر ،اليوم الجمعة،بالتشديد الفوري لتدابير احتواء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" في بلاده.

و قال زيهوفر في تصريحات لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إن "الفرصة الوحيدة لاستعادة السيطرة على الوضع هي الإغلاق الذي يجب أن يحدث على الفور"، مشيرا إلى أنه "إذا تم الانتظار قليلا، فسيتعين مواجهة أعداد كبيرة من الإصابات لعدة أشهر".

وأعرب الوزير الألماني عن غضبه، من أن بلاده "تخاطر الآن بالميزة التي كافحت من أجلها في الربيع الماضي خلال بدء الجائحة".وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية من دفع النظام الصحي إلى أقصى حدوده في تحمل الأعباء.وقالت مارتينا فيتس - نائبة المتحدث باسم الحكومة -،"لا ينبغي تجاهل الأصوات الناقدة التي تشير إلى ذلك.

من جهتها ، طالبت أنجيلا ميركل - المستشارة الألمانية- الأربعاء الماضي ، بتشديد الإغلاق الجزئي في ضوء الزيادة الإضافية في عدد الإصابات والوفيات بكورونا.

بدوره، حث ينس شبان ، وزير الصحة الألماني، على فرض مزيد من القيود لاحتواء جائحة كورونا "في أسرع وقت ممكن"، قائلا في تصريح اليوم ، "بدون شك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية موحدة على مستوى البلاد - من الأفضل أن يتم ذلك عاجلا وليس آجلا".

و اشار شبان ، إلى الارتفاع الجديد في حالات الوفيات،و الذي بلغ 598 حالة في غضون يوم واحد في ألمانيا، إلى جانب وصول عدد المصابين في وحدات العناية المركزة إلى 4300 شخص.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أعلن صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 29 ألفا و875 إصابة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و272 ألفا و78 حالة.

كما سجلت ألمانيا اليوم 598 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وهو أعلى مستوى تسجله في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة، وبلغ بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 20 ألفا و970 حالة.