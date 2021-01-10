الرئيس تبون يغادر أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا

غادر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد ظهر الأحد أرض الوطن، متوجها إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بالقاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة)، كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الوزير الأول عبد العزيز جراد، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

للاشارة فان علاج هذه المضاعفات التي تعد "حالة غير مستعجلة"، كان مبرمجا قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته حالت دون ذلك، حسب رئاسة الجمهورية.