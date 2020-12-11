السلطات المغربية تقمع وقفة تنديدية بفاس عقب التطبيع مع الكيان الصهيوني

اقدمت السلطات المغربية بمدينة فاس اليوم الجمعة على قمع وقفة تنديدية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني امام مسجد الامام مالم (التجموعتي)، بحسب مصادر اعلامية محلية.

و تأتي الوقفة التي حضرها العديد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة ردا على الاعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات المغربية الصهيونية، بحسب ذات المصادر.

و اوضحت عدة وسائل إعلام محلية، ان "السلطات المغربية كان لها رأي آخر حيث تم التدخل بهمجية في حق عمار بيت الله وتم إخراج المصلين من داخل المسجد عنوة رغم سلميتهم ومراعاتهم للتوصيات الصحية والجوانب الإحترازية، مما خلف عددا من الإصابات".

و اضافت المصادر أنه بالإضافة إلى هذا تم كذلك منع رفع الشعارات و مصادرة اللافتات و الملصقات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.