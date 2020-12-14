الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الاحتلال المغربي لليوم الـ 32 على التوالي

واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم الثاني و الثلاثين على التوالي هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات, حسب البيان العسكري رقم 32 الصادر هذا الاثنين, عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ووفقا للبيان العسكري, الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) فقد "استهدف القصف المركز لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال يوم أمس الأحد و ليلة البارحة نقاط تمركز قوات الإحتلال المغربي في كل من منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية, وبقطاع السمارة, ومنطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية".

وخلال نهار اليوم, يضيف ذات البيان, "قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربية في منطقة أمكلي النبكة بقطاع آمكالا, ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس, كما استهدف القصف المركز مواقع قوات الاحتلال المتخندقة بقطاع البكاري, وبمنطقة روس فدرة لكطيطيرة بقطاع حوزة, و بمنطقة بن زكة بقطاع حوزة".

ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل قوات الإحتلال المغربي, التي تكبدت "خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات" على طور جدار الذل و العار, منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعد خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات, جنوب غرب الصحراء الغربية في نقض صارخ للاتفاق, مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح.