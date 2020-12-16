الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدنيين عزل بالنيجر

أدانت الجزائر "بأشد العبارات" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأحد الماضي قرية تومور بمنطقة ديفا, جنوب شرق جمهورية النيجر, و خلف العديد من القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين العزل.

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء ان الجزائر "تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 13 ديسمبر الجاري قرية تومور بمنطقة ديفا, جنوب شرق جمهورية النيجر, و خلف العديد من القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين العزل".

و أضاف البيان أن الجزائر "إذ تتقدم بتعزيها للأسر المكلومة فإنها تجدد وقوفها و تضامنها مع النيجر حكومة و شعبا في هذا الظرف العصيب و التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب و دعم الجهود الإقليمية و الدولية لاجتثاث هاته الآفة المنافية للقيم الإنسانية".