الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدنيين عزل بالنيجر

15/12/2020 - 22:10

أدانت الجزائر "بأشد العبارات" الاعتداء  الإرهابي الذي استهدف يوم  الأحد الماضي قرية تومور بمنطقة ديفا, جنوب شرق جمهورية النيجر, و خلف العديد  من القتلى و الجرحى  في صفوف المدنيين العزل.

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء ان الجزائر "تدين بأشد  العبارات الاعتداء الإرهابي  الذي استهدف يوم 13 ديسمبر الجاري قرية تومور بمنطقة ديفا, جنوب شرق جمهورية  النيجر, و خلف العديد  من القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين العزل".

و أضاف البيان أن الجزائر "إذ تتقدم بتعزيها للأسر المكلومة فإنها تجدد  وقوفها و تضامنها مع النيجر حكومة  و شعبا في هذا الظرف العصيب و التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب و دعم الجهود  الإقليمية و الدولية لاجتثاث  هاته الآفة المنافية للقيم الإنسانية".

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