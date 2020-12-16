كأس العالم للمصارعة الحرة: اقصاء الجزائري عبد الحق خرباش في الدور السادس عشر

أقصي المصارع الجزائري عبد الحق خرباش (وزن 57 كلغ) من طرف الكاجستاني بكبولوت ميرزنازار أولو، اليوم الاربعاء في الدور السادس عشر لمنافسات المصارعة الحرة في كأس العالم الجارية ببلغراد (صربيا).

وفي المصارعة الحرة دائما، سيدخل الجزائري بن عطاء الله عبد الغني (61 كلغ) غمار المنافسة يوم غد الخميس أمام البلجيكي أيوب موراتوفيتش موسايف.

وعرفت منافسات كأس العالم التتويج التاريخي لرياضة المصارعة الجزائرية بحصول عبد الكريم فرقات (55 كلغ) في اختصاص الاغريقو-رومانية على ميدالية برونزية بعد فوزه على المولدافي آرتيوم دي ليانو (6-4).

و في نفس الاختصاص للمصارعة الاغريقو-رومانية، احتل عبد الجبار جباري (63 كلغ) المركز الخامس بينما جاء عبد النور لاوني (60 كلغ) و سيد عزارة بشير (87 كلغ) في المركز الثامن.

في المقابل، أقصي كل من عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، شوقي دولاش (82 كلغ)، آدم بوجملين (97 كلغ) و حمزة حلوي (130 كلغ) من الدور الأول للمنافسة.

و يشارك المنتخب الوطني بعشرة مصارعين في الموعد العالمي لبلغراد (8 مصارعين في اختصاص إغريقو- رومانية ومصارعين اثنين في المصارعة الحرة) بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة ، فيصل عون ومسعود زغدان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج