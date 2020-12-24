﻿ كريم ياسين: "إيتوزا" لا تحقق ارباحا و انما تسعى لــ"ضمان توازنها المالي" فقط

أكد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بالعاصمة "إيتوزا"، كريم ياسين، اليوم الخميس، أن الشركة لا تحقق ارباحا و انما تسعى لضمان توازنها المالي فقط.

و قال ذات المسؤول لدى استماعه من قبل لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أن الشركة "لا تحقق ارباحا و انما تسعى لضمان توازنها المالي فقط"، مضيفا ان "هذا الأمر جعلها لا تستطيع أن تستثمر، حيث تعاني من نقص في المستودعات وهو ما كبدها خسائر مادية تقدر بـ 30مليون دج كونها تقطع 1.300.000 كلم سنويا بدون عائد مادي نتيجة بعد المستودعات (حسين داي، الحراش واد السمار)".

ومن جهة أخرى، كشف المدير العام أن النقل على مستوى العاصمة يحتاج إلى 2.000 حافلة جديدة من أجل تحسين خدمة النقل العمومي، معتبرا أنه "لابد من إعادة النظر في شبكة النقل وذلك بالتنسيق مع الخواص".

وأوضح السيد كريم أن معدل عمر حظيرة الحافلات يقدر بـ 9 سنوات، وتستغل المؤسسة 118 خطا بعدما غطت المواقع السكنية الجديدة بولاية الجزائر، من الرغاية شرقا إلى زرالدة غربا، وبمعدل 3 حافلات للخط الواحد بينما -كما قال- لابد من أربع حافلات للخط الواحد لتقديم خدمة أحسن.

وأما بالنسبة للموارد البشرية فكشف المدير العام أن المؤسسة تشغل حوالي 3.803 عامل ، بمعدل 4 عمال لكل حافلة، وهو معدل قريب من المعدل العالمي المتمثل في 5 إلى 8 عمال للحافلة.

و بالنسبة للوضعية الصحية الحالية، أكد السيد كريم أن المؤسسة ومع وباء كورونا ضمنت نقل عمال القطاع الصحي وبعض المؤسسات العمومية الحيوية نظرا لتدابير الحجر التي منعت الخواص من العمل خلال هذه الفترة.

و ذكر المدير العام ان مؤسسة "إيتوزا" تأسست بموجب أمر رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر 2003 و هي مؤسسة تجارية ذات خدمة عمومية تقوم بتغطية النقل في ولاية العاصمة، حيث تستغل ثلاث شبكات هي : شبكة نقل العمومي بـ 329 حافلة، و300 حافلة لشبكة نقل الطلبة، و155 حافلة لنقل عمال المؤسسات.