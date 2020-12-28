بطولة القسم الوطني الثاني رسميا بثلاثة أفواج

صادق أعضاء المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، هذا الاثنين رسميا على نظام المنافسة الخاص ببطولة القسم الثاني، الذي ستعطى إشارة انطلاقه يومي 12 و13 من شهر فيفري 2021.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن بطولة القسم الثاني ستجرى بثلاث افواج (شرق، وسط وغرب)، وكل فوج يضم 12 فريق، ولتحديد هوية الصاعدين، ستجرى في نهاية الموسم بطولة مصغرة لأبطال المجموعات الثلاثة، بالمقابل ستسقط الفرق الأربعة الأخيرة من كل فوج إلى القسم الثالث.

كما كشف ذات البيان أن مرحلة الذهاب ستنتهي يوم 9 و10 أفريل، ومرحلة العودة ستنطلق يوم 16 أفريل، على أن تلعب أخر جولة يوم 15 جوان. أما تاريخ البطولة المصغرة لتحديد هوية الفرق الصاعدة فستلعب يومي 19 و24 و29 جوان.

تركيبة المجموعات الثلاثة:

المجموعة الشرقية:

اتحاد عنابة، جمعية الخروب، دفاع تاجنانت، مولودية العلمة، مولودية قسنطينة، اتحاد الشاوية، شباب باتنة، مولودية باتنة، هلال شلغوم العيد، شباب أولاد جلال، اتحاد خنشلة، نجم التلاغمة.

المجموعة الوسطى:

أمل الاربعاء، اتحاد البليدة، وداد بوفاريك، نجم بن عكنون، رائد القبة، اتحاد الحراش، اتحاد الأخضرية، وفاق المسيلة، امل بوسعادة، شباب بني ثور، مولودية بجاية، شبيبة بجاية.

المجموعة الغربية:

شبيبة تيارت، إتحاد الرمشي، مولودية سعيدة، جمعية وهران، أولمبي أرزيو، شباب تيموشنت، إتحاد الكرمة، سريع عين الدفلى، شباب خميس مليانة، مولودية واد سلي، إتحاد واد رهيو، شباب عين وسارة.