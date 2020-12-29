الإذاعة الجزائرية تفتك جائزة أحسن عمل إعلامي حول البيئة الصحراوية

افتكت الإذاعة الجزائرية جائزة أحسن عمل اعلامي حول البيئة الصحراوية، وعادت الجائزة مناصفة بين كمال علوي "صحفي بملتيميديا الإذاعة الجزائرية" ونسيمة بلحاج "القناة الأولى"، شاركا في المنافسة بروبوتاج مصور تحت عنوان "الطاقات المتجددة: رهان التنمية في البيئة الصحراوية".

وجرت مراسيم الاحتفال بالطبعة الأولى لأحسن وأجمل واحة صحراوية لسنة 2020 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، هذا الاثنين، بحضور وفد حكومي وشخصيات وطنية.

حيث عادت جائزة أحسن وأجمل واحة في المنافسة لـ هاشم هجيرة، رئيسة جمعية بناة المستقبل من ولاية أدرار.

وبالمناسبة أكد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيدي الشيخ، دعم الحكومة الكبير واهتمامها بالبيئة الصحراوية، معتبرا هذه المنافسة تمهيدا لمشروع واحة الوحدة الإفريقية.

من جهتها أعلنت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، عن استراتيجية قطاعها المتمثلة في استحداث أربعة أنظمة للواحات وتنظيم جلسات وطنية حول النظام البيئي الصحراوي.