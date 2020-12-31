مختصون للإذاعة: لقاح "سبوتنيك 5" أثبت نجاعته بــ 91.5 %

أكد مختصون في الصحة، هذا الخميس، أنّ فعالية اللقاح الروسي لفيروس كورونا "سبوتنيك 5" بحدود 91.5 من المئة وتستجيب لمعاير الصحة العالمية.

في تصريح للإذاعة الجزائرية، أكّد الأخصائي في علم المناعة البروفيسور كمال جنوحات فعالية اللقاح الروسي واستجابته لكافة معاير منظمة الصحة العالمية التي اشترطت أن تتجاوز نسبة فعاليته خمسين من المئة، في حين أثبت "سبوتنك 5" نجاعته بنسبة 91.5 من المئة.

من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك الدكتور محمد يوسفي أنّ الإسراع في الحصول على اللقاح و الشروع في عملية التلقيح سيضمن عامل التحكم في عدد الإصابات.

في معرض حديثه، أكّد يوسفي الفعالية الكبيرة للقاح الروسي الذي سيقدّم في البداية لفئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ومهني الصحة ليشمل بعدها مختلف شرائح المجتمع.

وباشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية