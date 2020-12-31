﻿ البطولة الإفريقية للدرجات2021 : تحضيرات نوعية لنخبة الجزائر في بسكرة

يواصل المنتخب الوطني للدراجات (أكابر) تحضيراته ببسكرة "في أحسن الظروف حسب البرنامج المسطر"، تحسبا للبطولة الإفريقية 2021 المقررة شهر مارس المقبل بالقاهرة (مصر)، حسب ما أفادت به اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

ويتواصل التربص -الذي شرعت فيه العناصر الوطنية الجمعة الفارطة- بقيادة المدربين حكيم حمزة وعبد الباسط حناشي إلى غاية السبت بمشاركة تسعة دراجين.

ويعتبر هذا التجمع التحضيري الثالث من نوعه للنخبة الوطنية منذ استئناف التدريبات، بعد تيكجدة (البويرة) وبسكرة في مرحلة أولى.

وتجرى التحضيرات بالموازاة مع أخرى خاصة بمنتخب الأواسط في المركز الاولمبي لبسكرة بحضور 18 دراجًا.

وتستعد فئة الأواسط لخوض بطولة إفريقيا على المضمار المقررة في مارس 2021 بمصر أيضًا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية