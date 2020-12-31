قضاء العاصمة يؤيد أحكام الحبس النافذ في حق الإخوة كونيناف

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء الخميس، أحكام الحبس النافذ في حق الإخوة كونيناف المتابعين بتهم "استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة".

ونطق القاضي رئيس الجلسة بتأييد الأحكام السابق الصادر في حق الإخوة كونيناف والمتمثلة في 16 سنة حبسًا نافذًا في حق رضا و 15 سنة حبسًا نافذًا في حق شقيقه طارق و12 سنة حبسًا نافذًا في حق عبد القادر وعبد الكريم مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار وذلك بعد ثبوت ضلوعهم في القضايا المتابعين فيها.

من جهة أخرى، أيدت المحكمة الحكم الصادر مبدئيا تجاه مسير شركة "كو. جي. سي." قدور بطاهر وإطارات أخرى على غرار حسان حموش وحسيبة مقراوي وعادل مكاحلية وليلى بناي وعبد العزيز قراح، مع تخفيض عقوبة الحبس في حق قدور بطاهر إلى 5 سنوات حبسًا نافذًا عوض 8 سنوات.

أما حسيبة مقراوي وعبد العزيز قراح، فتمّ تخفيض عقوبتهما من 3 سنوات حبسًا نافذًا إلى 18 شهرا حبسًا موقوفة التنفيذ لكل منهما، كما قررت المحكمة جعل تهمة الحبس في حق كل من عادل مكاحلية وليلى بناي موقوفة النفاذ في الدعوى المدنية المستأنفة.

وكانت محكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الماضي أدانت المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بعقوبات 16 و12 و15 و8 سنوات حبسًا نافذًا على التوالي مع غرامات بثمانية ملايين دينار لكل واحد منهم وحجز الممتلكات داخل البلاد وخارجها.