الشباب السعودي يتفاوض بــ"جدية" لاستقدام الدولي الجزائري إسلام سليماني

شرعت إدارة نادي الشباب السعودي (البطولة السعودية القسم الأول)، في إجراء مفاوضات جادة، مع نادي ليستر سيتي (الرابطة الانجليزية الأولى)، من اجل الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني، حسب ما نقلته الصحافة المحلية اليوم الجمعة .

و أوضح نفس المصدر، أنّ إدارة النادي السعودي، تطمح إلى استقدام اللاعب الجزائري في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ يوم 11 يناير الجاري، في خطوة تهدف بها إدارة الشباب إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق الذي يطمح إلى لعب الأدوار الأولى هذا الموسم .

و معلوم، أنّ هداف المنتخب الوطني الجزائري ، لم يسجل فترات لعب طويلة منذ بداية الموسم الجاري ، بعد أن ابتعد عن حسابات المدرب نادي ليستر سيتي برانادون رودجرز .

وبالإضافة إلى نادي الشباب السعودي ، تواجد اسلام سليماني (32 سنة ) في دائرة اهتمام الأندية الفرنسية اولمبيك ليون و جمعية سانت ايتيان و اولمبيك مارسيليا، الراغبة هي كذلك في الاستفادة من خدمات المهاجم الجزائري، إلاّ أنّ وجهة إسلام المقبلة لم تتضح معالمها لحدّ الساعة .

وكان الشباب السعودي المشارك في كأس الأندية العربية، قد عاد بتعادل ثمين (1-1) من تنقله يوم أمس الخميس إلى الهلال السعودي لحساب الجولة الـــ 11 من عمر البطولة السعودية لكرة القدم.

و يحتل نادي الشباب المركز الثالث في البطولة المحلية بمجموع 19 نقطة ، بفارق خمس نقاط عن المتصدر الهلال بمجموع (24 نقطة) .

وراجت سابقا أخبار حول انتقال ابن مدينة عين البنيان (الجزائر العاصمة) مفادها أن هداف شباب بلوزداد سابقا، والذي ينتهي عقده مع "الثعالب" في يونيو 2021، اقترب من الالتحاق بفريق ساليرنيتانا (القسم الثاني الايطالي).