سعد سلامة يتوقع نجاح جهود حل الأزمة الليبية

توقع المستشار في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سعد سلامة، نجاح الجهود الحالية التي تهدف للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعد سلامة ، في مقابلة مع صحيفة "عربي21" نشرت اليوم الجمعة، أن "هناك فرصة حقيقية لنجاح اللجنة القانونية لإنجاز المهام التي أُنشئت من أجلها، لعدة أسباب، أهمها أنها تضم في عضويتها شخصيات مشهود لها بالقدرة على الإنجاز وتقديم المقترحات العملية، وثانيا لأن المهام التي أُوكلت إليها من الصعب مناقشتها وتبادل الرأي فيها، في وسط العدد الكبير نسبيا من أعضاء الملتقى.

وقال سلامة، مدير مركز دراسات دول الجوار الليبي، أن "تخطي العقبات التي تواجه اللجنة القانونية، لتصبح قادرة على صياغة قاعدة قانونية للانتخابات المقبلة في ليبيا، سيجعل من تخطي أي عقبات أخرى قد تحول دون إجراء الانتخابات أمرا ممكنا، بما في ذلك العقبات ذات البُعد الأمني".

وأشار إلى أن "الأمور تمضي إيجابية إلى حد كبير في مسار حل الأزمة سياسيا، خاصة إذا ما نظرنا إليها من زاوية أن الصراع المسلح والعنف متوقف مند أكثر من ستة أشهر تقريبا، وأنه على الأقل حتى الآن يتم الحديث عن فرص ما لتسوية سياسية، في ظل جهود ومساعي الكثيرين للوصول إلى مخرج بدلا من الاحتكام للغة السلاح والعنف."

واستبعد المسؤول الليبي اللجوء إلى الخيار العسكري "حال تأزمت الأوضاع وفشل الحل السياسي"، مؤكدا أن أي "استمرار للانقسام الليبي سيؤدي إلى مزيد من المعاناة، كما أنه سيحول دون الوصول لتسوية سياسية للأزمة".

وانتقد "أداء ودور الأمم المتحدة التي تلاحقها انتقادات واتهامات من قِبل البعض على خلفية دورها في تسوية الخلاف الليبي"، قائلا: "للأسف، الأمم المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جزء كبير من حالة الانسداد السياسي وطول المدة الزمنية للأزمة الليبية".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية