﻿ الجيش يواصل فتح الطرقات المسدودة بالثلوج بمختلف النواحي العسكرية

واصلت اليوم السبت وحدات الجيش الوطني الشعبي بمختلف النواحي العسكرية مجهوداتها في مد يد العون والمساعدة للسكان المنكوبين والمتضررين وذلك بفتح الطرقات وإزالة الثلوج بآليات ومعدات خاصة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان انه على اثر "التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج والتي مست الولايات الشمالية للوطن، وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تواصل وحدات الجيش الوطني الشعبي بمختلف النواحي العسكرية مجهوداتها في مد يد العون والمساعدة للسكان المنكوبين والمتضررين وذلك بفتح الطرقات وإزالة الثلوج بآليات و معدات خاصة".

و في هذا الصدد - يضيف ذات المصدر "تدخلت مفارز تابعة للقطاع لعسكري سيدي بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية، بتاريخ 02 جانفي 2021، بمناطق كل من بلدية الضاية، تفاسور، سيدي علي بن جعفر ، تندفت، ثلاغ، واد السبع و بلدية سيدي شعيب، لفك العزلة، كما تم إجلاء العديد من العائلات العالقة بأعالي جبال الشريعة بإقليم الناحية العسكرية الأولى".

و قد عبر المواطنون عن "استحسانهم" لهذه المبادرة و"عرفانهم" للمجهودات النبيلة للجيش الوطني الشعبي و قيادته التي لا تدخر أي جهد لخدمة المواطنين.

المصدر :وأج