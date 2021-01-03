الثلوج تشل حركة المرور بـ 7 طرق وطنية و5 ولائية والدرك الوطني يحذر السائقين

كشفت قيادة الدرك الوطني هذا الأحد أن "وحداتها سجلت بعض المقاطع المغلقة في وجه حركة المرور تتمثل في خمسة (05) طرق وطنية وسبعة (07) طرق ولائية"، مذكرة بأنها "سخرت بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في الميدان على غرار وحدات الجيش الوطني الشعبي، كل الوسائل المادية والإمكانيات البشرية من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة جراء تساقط الثلوج"، وأن وحدات أمن الطرقات تعمل على تسهيل حركة المرور لضمان السيولة عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني.

و أوضح بيان لقيادة الدرك الوطني أنه قد تم تسجيل عدد من الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في كل من ولاية البويرة: الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولال في بلدية الصهاريج و الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة في بلدية أغبالو ، وولاية تيزي وزو: الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فج تيروردة في بلدية إفرحونان والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة اسـول بحوالي في بلدية ايت بومهدي ، دائرة واسيف والطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة في بلدية إفرحونن والطريق الولائي رقم 251 على مستوى منطقة الشريعة في بلدية بوزقن والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلدية أيلولة أومالو بولاية تيزي وزو و بلدية شلاطة بولاية بجاية.

ويتعلق الأمر كذلك بكل من ولاية تيارت: الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بلديتي فرندة و سيدي بختي، وتيسمسيلت: الطريق الولائي رقم 34 الرابط بين ولاية تيسمسيلت ( الملعب) و ولاية تيارت (بلدية السبت) و ولاية غليزان ( بلدية الرمكة)، وكذلك الطريق الولائي رقم 21 الرابط بين تيسمسيلت (الملعب) و غليزان (بلدية عمي موسى)، والطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلديتي لرجام و الملعب، و الطريق الولائي رقم 21 على مستوى سيدي الميسوم (بلدية سيدي العنتري)، والطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلدية لرجام، والطريق الولائي 21 على مستوى منطقة الباب لخضر.

وفي نفس السياق أشار البيان أن بولاية سيدي بلعباس الطريق الوطنى رقم 13 الرابط بين واد السبع و الضاية مغلق بسبب تراكم الثلوج ، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي الحصيبة وراس الماء.

وبالنظر لهذه الوضعية ، دعت قيادة الدرك الوطني جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور لضمان السلامة وتفادي الخطر، لا سيما في الولايات الخمس التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج .

ولمزيد من التفاصيل حول حالة شبكة الطرقات، أوضحت قيادة الدرك الوطني أنه يمكن لمستعملي الطريق الولوج إلى صفحة "طريقي" على موقع فايسبوك وكذا الاتصال عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني "1055" للاستفسار أو طلب المساعدة.