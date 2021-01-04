تطبيق يسمح للجالية الوطنية بالخارج بدفع مشتريات أقاربهم بالجزائر

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في بيان لها،الإثنين، عن تطبيق أطلقته المؤسسة الناشئة "تم تم" يتيح للجزائريين المقيمين بالخارج بدفع مشتريات أقاربهم بالجزائر بالعملة الصعبة مع توصيلها إلى منازلهم بمختلف ولايات الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن هذا التطبيق متعدد الخدمات الذي أطلق عليه اسم "تم تم وان" يسمح للجالية الجزائرية بدفع "ثمن الطلبيات ببطاقة فيزا وماستركارد وأميريكان اكسبريس مع وضع عنوان ورقم هاتف أقاربهم بالجزائر للتكفل "تم تم وان" بعدها بتوصيلها خلال ساعتين عن طريق البريد السريع أو من يوم إلى 5 أيام حسب منطقة الإقامة.

وجاء في البيان " ففي الجزائر العاصمة مثلا سيتم توصيل الطلبيات للسكان خلال 24 ساعة" مضيفا أن "تم تم وان" تقوم بخدمة التوصيل حاليا في 21 ولاية من أصل48 .

وأوضحت الوزارة المنتدبة أن هذا التطبيق قد أطلق في سياق ميزته جائحة كورونا التي حدّت بشكل كبير من التنقلات في الجزائر وخارجها، مضيفة أن الجالية الجزائرية في الخارج لم تتمكن من لقاء أقاربها منذ سنة تقريبا بفعل الأزمة الصحية.

تطبيق يدر مداخيل بالعملة الصعبة

وأوضحت الوزارة أن "المدفوعات التي تتم بالعملة الصعبة يتم تحويلها إلى حسابات "تم تم" بالدينار مما يساهم في احتياطي الصرف للبلاد"، مؤكدة أن "تم تم" قد تأكد بعد العديد من الاستشارات والنصائح لا سيما من أحد البنوك الدولية أن العرض والعملية يتوافقان مع التنظيم الجزائري المعمول به.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن التدفقات المالية من الجالية الجزائرية إلى بلادهم الأصلية بلغت بالكاد 2 مليار دولار في 2018. في هذا الصدد، أكد مسؤول خدمة "تم تم وان" سليم بوعزوني المذكور في البيان: "نصمم منتجات وخدمات

تلبي الاحتياجات المحلية بهدف واحد وهو تحسين حياة الناس. فهم يحصلون على الخدمات التي تهمهم بسهولة أكبر وحتى للخدمات المبتكرة التي لا توجد في مكان آخر مثل 'تم تم دياسبورا'".

ويضيف البيان أن تطبيق "تم تم" يوفر أيضا للتجار والعلامات التجارية الفرصة لأخذ زمام المبادرة في التجارة الإلكترونية وأن أي موزع أو نشاط تجاري آخر يمكنه الترويج لمنتجاته عبر التطبيق مصحوبا بخدمة توصيل. وهكذا- حسب الوزارة- فإن "تم تم وان" "يساهم بشكل كبير في التسريع الرقمي الجاري في الجزائر".

وصرح الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد بعد تقديم هذا التطبيق الجديد "أهنئ الشركة الناشئة "تم تم" على هذه المبادرة الممتازة".

وتابع يقول هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها شركة جزائرية مثل هذه الخدمة لجاليتنا والتي ستحقق في نفس الوقت دخلا بالعملة الصعبة للجزائر"، مضيفا "هذا يثبت اليوم أن الجزائر تستطيع الاعتماد على براعة شركاتها الناشئة لتنويع اقتصادها وأيضا أن تكون ناقلا للشمول المالي ".