كريم يونس: يجب محاربة الفساد والبيروقراطية دون هوادة

شدد وسيط الجمهورية ، كريم يونس ، اليوم الخميس ، من ولاية المدية على ضرورة محاربة الفساد والبيروقراطية بشكل دائم ومستمر من أجل استرجاع الثقة بين المواطنين والإدارة وحماية صورة مؤسساتنا وكذا ضمان استقرار البلد.

وشدد في هذا السياق ، أن "مصالح وسيط الجمهورية لن تدخر أي جهد لتضع أفكارها ومقترحاتها تحت تصرف السلطات العمومية بهدف التكفل بمطالب وشكاوي المواطنين"، موضحا أنه سيتم قريبا تسليم تقرير يتضمن مجموعة من المقترحات في هذا الشأن لرئيس الجمهورية.

وفي تصريح له بمناسبة انعقاد لقاء جهوي لمندوبي منطقة الوسط والوسط الغربي بولاية المدية ، قال يونس أن "وساطة الجمهورية تعتزم المشاركة بشكل قاطع في إطار مهامها في تذليل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تُمارس على المواطن مع التنديد في كل مرة تلاحظ فيها أي شكل من اشكال الفساد والبيروقراطية التي من شانها ان تحدث توترا اجتماعيا أو تهدد استقرار البلد ومؤسساته".

وتابع بالقول "إن السياق العام في البلد يحتم علينا المشاركة بصورة فعالة في حل المشاكل المطروحة من قبل المواطنين مع اقتراح الحلول في إطار صلاحياتنا للتكفل بهذه المشاكل والمساهمة في تحسين ظروف عيش المواطن".

كما أكد وسيط الجمهورية أن الفساد والبيروقراطية أن "الفساد الذي أصبح وظيفة سياسية وكذا التعسف في استخدام السلطة الذي تعبر عنه تصرفات بعض ممثلي الإدارة لم يشجعوا فقط على تبديد خيرات البلد بل تعدي الأمر إلى ما هو أخطر بحيث تتضرر صورة إداراتنا وتتدهور العلاقة بين المواطن وهذه الإدارات ذاتها".

