شرع، الثلاثاء، الفريق محمد بمب مكت رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية في زيارة عمل للجزائر تدوم 03 أيامي حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر أن الفريق محمد بمب مكت "قام في اليوم الأول من زيارته التي تندرج في إطار تعزيز التعاون العسكري الجزائري الموريتاني مرفوقا باللواء مدير الصناعات العسكرية بزيارة عمل إلى مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت/ن.ع2. أين كان في استقبال الوفد نائب قائد الناحية العسكرية الثانية".

"عقب ذلك استمع أعضاء الوفد الموريتاني إلى عرض قدمه مدير مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت/ن.ع.2. حول نشاطات الشركة ودورها المحوري في تطوير الصناعات العسكرية وكذا مساهمتها في ترقية النسيج الصناعي الوطني مرتكزة في ذلك على الرؤية المستقبلية والمقاربة الاستشرافية لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مجال تطوير الصناعات العسكرية والإرادة الصارمة لمواكبة كافة التحديات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال الحيوي" يضيف البيان.

و"تنقل الوفد الزائر بعد ذلك إلى مختلف الورشات أين قدمت له شروحات وافية حول مراحل وطرق التصنيع داخل المؤسسة حيث أبدى الفريق محمد بمب مكت إعجابه بمستوى التقدم التكنولوجي الذي بلغته هذه الشركة والدرجة العالية من الاحترافية والالتزام التي أبان عنها كافة إطاراتها ومستخدميها وهو الأمر الذي تترجمه جودة المنتوجات المقدمة".