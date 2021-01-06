الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: استئناف المنافسات في 30 جانفي الجاري

حددت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، تاريخ 30 جانفي الجاري، لاستئناف المنافسات مع إجراء الملتقيات والبطولات الجهوية، بالشلف، باتنة والجزائر، حسبما أعلنت الهيئة الفدرالية يوم الثلاثاء.

وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها نشر على الصفحة الرسمية على الفايسبوك ''في إطار الاستئناف التدريجي للمنافسات مع احترام وتطبيق توجيهات السلطات العامة المعنية، قررت الاتحادية تنظيم سبعة ملتقيات وبطولات جهوية للعدو الريفي خلال هذا الموسم بالإضافة إلى البطولة الوطنية علي لمرواي وسيد أحمد عبد الحميد''. وكانت جل المنافسات قد توقفت منذ شهر مارس 2020 بعد تفشي فيروس كورنا المستجد.

وسيكون الرياضيون مع موعد الاستئناف خلال اجراء الملتقيات والبطولة الجهوية المبرمجة في ال6 من شهر فيفري القادم بتيزي وزو، قسنطينة، تلمسان وورقلة. أما البطولة الوطنية ''علي لمرواي وسيد أحمد عبد الحميد'' فقد برمجت في 20 فيفري بتيزي وزو. وأكدت الهيئة الفدرالية أن كل السباقات خاصة بفئات أقل من 18 عاما، 20 عاما وأكابر (رجال وسيدات).