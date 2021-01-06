الفريق شنقريحة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, هذا الأربعاء, بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية, الفريق محمد بمبا مقيت, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 05 إلى 07 جانفي الجاري على رأس وفد عسكري هام, حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع.

وكانت هذه المقابلة التي حضرها كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الموريتاني "فرصة للطرفين لاستعراض حالة التعاون العسكري بين البلدين", كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وقال الفريق شنقريحة, في كلمته أمام الوفد العسكري الموريتاني: "تكتسي زيارتكم الأولى هذه إلى الجزائر, أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين, وستسمح دون شك بتطوير علاقاتنا, وتشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك, خاصة على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة".

كما حرص الفريق, بهذه المناسبة, لتأكيد على أن تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الشقيقين بالقول: "في هذا الصدد, يبقى تعزيز التعاون العسكري بين مؤسستينا, أكثر من ضرورة, لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقتنا, مع دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين جيشينا من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات".

وأضاف رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني قائلا: "ومن هذا المنطلق, أرى أنه من المجدي الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة, لاسيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC), بحيث يتمحور التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء".

وجدد الفريق في ختام مداخلته تأكيده مرة أخرى -يقول- "عن رغبتنا في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية التي تربطنا من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد منطقتنا المغاربية ومنطقة الساحل."

وبدوره, ذكر رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية, الفريق محمد بمبا مقيت, بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مقدما شكره للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا.

وفي ختام اللقاء, تبادل الطرفان هدايا رمزية, ليوقع بعدها رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي, يضيف البيان.