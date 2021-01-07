خبراء للإذاعة: استحداث ديوان العقار الصناعي خطوة هامة تفرض إشراك الفاعلين

ثمّن خبراء الاقتصاد، هذا الخميس، قرار الحكومة استحداث ديوان وطني للعقار الصناعي كآلية جديدة لتحسين تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مقترحين إشراك كل الفاعلين ضمن تشكيلته.

في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنها خطوة هامة لتسهيل عملية الحصول على العقار بشفافية بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية، مدرجًأ أهمية تطهير العقار الصناعي.

من جهته، شدّد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين من شتى القطاعات للمساهمة في هذا الديوان الجديد تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية بمحاربة البيروقراطية وتجسيد الشفافية.

وجرى التنويه إلى أنّ الأنموذج الاقتصادي الجديد سيفعّل بصدور القانون الناظم للديوان الوطني للعقار قريبًا، ما سيعطي دفعًا جديدًا للاقتصاد الوطني.

المصدر: الإذاعة الجزائرية