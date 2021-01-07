الجيش يحجز كمية ضخمة من الصواريخ والأسلحة والذخيرة في تيزي وزو

أعلنت قيادة الجيش الوطني الشعبي، هذا الخميس، عن حجز كمية ضخمة من الصواريخ والأسلحة والذخيرة في عمليات نوعية بولاية تيزي وزو.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّه بالاستغلال الأمثل للمعلومات عقب إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى "أحسن رزقان" المدعو "أبو الدحداح" بالقرب من بلدية العنصر بجيجل في السادس عشر ديسمبر الماضي، كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس عن مخابئ للأسلحة والذخيرة على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو في الناحية العسكرية الأولى.

وأشار البيان إلى أنّ عمليات بحث وتمشيط أفضت إلى حجز ما يلي: منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا 2M"؛ (01) صاروخ من نوع "ستريلا 2M"؛ (01) مدفع هاون عيار 60 ميليمترًا، (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛ (10) قذائف هاون عيار 60 ميلمترًا؛ (04) قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7؛ (05 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات "ستريلا 2M"؛ (05) قنابل تقليدية الصنع؛ (01) حزام ناسف؛ (05) مخازن ذخيرة؛ (05) هياكل صواريخ هاون عيار 60 ميلمترًا، (39) هاتف نقال مجهز بقنابل تقليدية الصنع؛ (304) طلقة من مختلف العيارات؛ (01) نظارة ميدان؛ (04) حواسيب محمولة و لوازم مختلفة للإعلام الآلي؛ بالإضافة إلى معدات تفجير وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.

وأبرز البيان أنّ هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.