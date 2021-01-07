تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للأدوية و لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية السيد عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اليوم الخميس بالجزائر على تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية و لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و جاء هذا التنصيب - يضيف ذات البيان - في اطار مواصلة وضع الاسس المتينة المتمثلة في تنظيم وسائل الضبط و اعادة بعث الصناعة المحلية و تشجيع الانتاج المحلي و ترقية التصدير للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و بخصوص اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية فتم إنشاؤها لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و ذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية و تشكيلها و تنظيمها و سيرها و احكام القرار الوزاري المؤرخ في 26 ديسمبر 2020 المتضمن تعيين رئيس و اعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.

اما لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، فأنشئت لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و ذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية و احكام القرار الوزاري المؤرخ في 26 ديسمبر 2020 المتضمن تعيين رئيس و اعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.

و اقيمت مراسيم التنصيب بمقر الوزارة بحضور الامينة العامة للوزارة و المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و اعضاء اللجنتين.