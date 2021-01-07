شينكر يفند التقارير حول اعتزام واشنطن إقامة قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية المحتلة

أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ديفيد شينكر، اليوم الخميس، في الجزائر العاصمة ، ان الولايات المتحدة الامريكية لا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية المحتلة ، كما تناقلته مؤخرا العديد من التقارير الإعلامية المغربية.

وقال السيد شينكر، في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر السفارة الامريكية في الجزائر، على هامش الزيارة التي يقوم بها الى البلد، " أود أن أكون في تمام الوضوح : الولايات المتحدة الامريكية ليست بصدد انشاء قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية" مبرزا أن قيادة القوات الامريكية في افريقيا "افريكوم" لم تتحدث عن نقل مقرها الى الصحراء الغربية".

وقال ان هذه المسالة "غير الصحيحة" اثارت الكثير من التساؤلات مؤخرا بعد ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام لا سيما المغربية.

الجزائر و واشنطن يدعمان الحل السياسي في ليبيا و المسار الأممي لحلحلة الازمة

اما عن المقاربة الامريكية لحل الازمة الليبية قال شينكر ان واشنطن والجزائر لديهما العديد من مصالح المشتركة لضمان منطقة اكثر أمانا، وأن الطرفين يدعمان الحل السياسي في ليبيا ويدعمان المسار الأممي لحلحلة الازمة في هذا البلد .

وشدد في ذات السياق على أن أحسن سبيل لحل الازمة يبقى المسار الاممي لا سيما الحوار العسكري ضمن اللجنة العسكرية (5+5).

وأضاف ان الجزائر "دولة رائدة على الساحة الدولية ولبلدينا مصلحة مشتركة في ضمان منطقة اكثر امانا واستقرارا وازدهارا" ) .