فريد بن يحي: المرسوم التنفيذي الخاص بتسليم رخص نقل البضائع سيحد من التهريب الحدودي

يرى خبراء في الشأن الاقتصادي ان المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات تسليم الرخص المتعلقة بنقل البضائع على مستوى المناطق الحدودية من شأنه ان يساهم في الحد من عمليات تهريب السلع سيما المنتجات المدعمة من قبل الدولة ".

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي فريد بن يحي في ميكروفون القناة الاولى للإذاعة الجزائرية :" انه وللحد من ظاهرة التهريب لابد من استخدام آليات اخرى كاستخدام طائرات المراقبة من دون طيار وكذا اجهزة الامن المختلفة والقوات المسلحة الجزائرية للضغط على هذه الجماعات المهربة للسلع ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية