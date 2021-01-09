البرفسور كانون : تأجيل عمليات زرع الكلى لحماية المرضى من كورونا

أكد البرفسور حميد كانون أن قرار توقيف و تأجيل عمليات زراعة الكلى جاء لحماية المريض خاصة في ظل الأجواء الإستثنائية التي فرضها فيروس كورونا منذ حوالي سنة.

وشرح رئيس مصلحة جراحة الأوعية و زراعة الكلى بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة معوش محند أمقران في حديث للقناة الأولى، بأن المريض الذي يخضع لعملية زراعة الكلى مناعته تكون ضعيفة جدا و بالتالي عرضة لخطر الإصابة بكوفيد 19 .لهذا فضلت وزارة الصحة تأجيل العمليات الجراحية.

ويصر البرفسور كانون على أن مرضى الكلى مطالبون بالاكتفاء في الوقت الراهن بعملية تصفية الدم، رغم ما تتسسب فيه من ارهاق و تعب وهذا بغرض حمايتهم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية