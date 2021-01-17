إرسال بعثة طبية جزائرية ثانية إلى موريتانيا

تتوجه هذا الاثنين بعثة طبية جزائرية ثانية إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط ، تتشكل من خبراء في الصحة لتقديم الدعم لهذا البلد الشقيق.



وتتكون هذه البعثة من المدير العام لمعهد الصحة العمومية و مديرة الصيدلة و نائب مدير بمصلحة الموارد البشرية ومدير التكوين بوزارة الصحة ، إلى جانب خبراء من مجمع صيدال، لمساعدة وزارة الصحة الموريتانية على إنشاء وحدة صيدلانية مركزية لتوزيع الأدوية.

وكانت البعثة الطبية الأولى المتكونة من أخصائيين في التخدير والإنعاش وتقنيين في الصحة قد توجهت الى موريتانيا في الرابع يناير الجاري ، برئاسة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، اسماعيل مصباح، حيث تم استقبال الوفد الوزاري من طرف وزير الصحة الموريتاني، نذيرو ولد حامد.

وكانت هذه الزيارة فرصة لوفدي البلدين لعقد جلسة عمل لتحديد سبل التعاون في مجال الصحة, حيث عبر السيد نذيرو ولد حامد بالمناسبة عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة الجزائر في مجال التكوين والأدوية والمساعدة على إنشاء وحدة لإنتاج الأوكسجين والغازات الطبية.

من جانبه أبدى السيد بن بوزيد استعداد السلطات الجزائرية لتلبية احتياجات الشقيقة موريتانيا في المجال الصحي وتوسيع التعاون على المديين المتوسط والطويل.

كما تم استقبال الوفد الجزائري من طرف الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، حيث كشف الطرفان عن توقيع اتفاقية تعاون في المجال الصحي في المستقبل القريب.