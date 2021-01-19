مونديال كرة اليد: ألان بورت راض على أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام البرتغال

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد ألان بورت عن رضاه على أداء لاعبيه رغم الخسارة المسجلة أمام البرتغال بنتيجة 19-26 في ختام الدور الأول للمجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بقاعة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بورت في تصريح للموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة اليد أن "أشباله تعاملوا بطريقة جيدة مع اللقاء ولعبوا بطريقة دفاعية جيدة" معترفا في ذات السابق أن "الفريق الوطني أنهي المباراة بشكل سيء وكارثي بفارق 7 أهداف للبرتغال ولكننا قدمنا أداء أفضل من المباريات السابقة، خاصة مباراة أيسلندا وهدفنا هو التطور". وأتم "الآن علينا اللعب بقوة وشراسة ومستوى أقوى في الدور الرئيسي ومواصلة التطور واللعب بشكل جماعي مميزة وهدفنا مواصلة المنافسة".

بينما قال اللاعب مصطفى حاج صدوق "كنا نعلم أن مواجهة البرتغال ستكون صعبة لكننا لعبنا أفضل من مباراة أيسلندا والتي تعرضنا فيها لخسارة قاسية". وأتم "تأهلنا للدور الرئيسي وسنقدم مباريات أفضل في الدور المقبل ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق أهدافنا".

من جهته، صرح مسعود بركوس رجل اللقاء وقائد الخضر "لعبنا بشكل أفضل من المواجهة السابقة وكنا فريق جيد خاصة في الشوط الأول، لكن هدفنا الآن تطوير الأداء في الدور الرئيسي".

وبعد انقضاء مباريات المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الدور الرئيسي، حددت لجنة التنظيم أطراف المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور الرئيسي للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد.

وتضم المجموعة الرابعة التي حُسمت أولا، فرق السويد ومصر ومقدونيا الشمالية من المجموعة السابعة، وروسيا

وسلوفينيا وبيلاروسيا من المجموعة الثامنة.

أما المجموعة الثالثة فتضم كل من فرق فرنسا والنرويج وسويسرا من المجموعة الخامسة، والبرتغال وأيسلندا والجزائر من المجموعة السادسة.

ووفق البرنامج المسطر فإن المنتخب الوطني وخلال الدور الرئيسي الذي ينطلق غدا الأربعاء سيواجه، المنتخب الفرنسي، الذي تأهل في صدارة المجموعة الخامسة، بعد اختتامه الدور التمهيدي بفوز صعب على سويسرا (25-24) على الساعة 20:30 بقاعة الدكتور حسن مصطفى ب 6 أكتوبر. وبعده سيواجه "الخضر" النرويج يوم الجمعة 22 جانفي وسويسرا يوم الأحد 24 جانفي الجاري.