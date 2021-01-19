شيتور: إنشاء مؤسسة لإنتاج و توزيع الطاقات المتجددة نهاية الثلاثي الأول من 2021

أعلن وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أنه سيتم نهاية الثلاثي الأول من 2021 إنشاء مؤسسة لإنتاج و توزيع الطاقات المتجددة "شبيهة بمؤسسة سونلغاز".

و قال شيتور، عند نزوله ضيفا بمنتدى جريدة الشعب، الثلاثاء، بأن إنشاء هذه المؤسسة سيكون "بالتعاون ما بين وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و وزارة الطاقة".

و أوضح بأن مؤسسة الطاقات المتجددة ستتولى بنفسها إطلاق المناقصات على مستوى عشرة (10) ولايات متواجدة خاصة على مستوى الهضاب العليا و المناطق الصحراوية أين تتوفر طاقة شمسية كبيرة.

و قال بأن إنجاز محطة للطاقة الشمسية "قد يكلف مبلغا قدره 800 مليون دولار لكنه سيمكن من اقتصاد كمية 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي" مضيفا أن الجزائر تسعى من أجل تحقيق هذا المبتغى إلى "خلق شراكات رابح-رابح مع الدول التي لها باع كبير في هذا المجال على غرار الصين و ألمانيا".

و أكد شيتور بأن مسألة اقتصاد الطاقة "تخص الجميع"، داعيا إلى الإسراع في خلق نموذج طاقوي يسمح بالانتقال سريعا إلى الطاقات المتجددة و الخروج من التبعية إلى المحروقات.