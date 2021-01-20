وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

خفضت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال 2021 بسبب تزايد الإصابات فيروس كورونا والعودة لتطبيق قيود الإغلاق مرة أخرى.

وتوقعت الوكالة التي يوجد مقرها بباريس, أن يسجل نمو الطلب على النفط الخام 5,5 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي, بتراجع قدره 300 ألف برميل مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها هذا الثلاثاء إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 96,6 مليون برميل يوميا خلال 2021 بعد أن سجل انكماشا قياسا بمقدار 8,8 ملايين برميل في 2020.

ورجح التقرير تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام هامشيا خلال الربع الأول من العام الجاري, في أعقاب خطط حكومية أكثر صرامة لفرض القيود على السفر.

وذكرت الوكالة أنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب بالربع الأول من العام الحالي بمقدار 600 ألف برميل إلى 94,1 مليون برميل يوميا.

ولاحظ التقرير أن أسواق النفط العالمية افتتحت العام الجديد مع ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة ليرتفع خام برنت إلى 57 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 53 دولارا للبرميل.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الخام خلال الموجة الباردة في أوروبا وآسيا وتخفيضات "أوبك+" للإمدادات التي يبدو أنها ستبقي الأسواق في عجز.

وتابع التقرير: "بدء تطعيمات اللقاح تضع أساسيات لمسار أقوى للعام الجاري, من حيث كل من العرض والطلب على الخام واستئناف مستويات النمو بعد انهياره بالعام السابق".

وسيستغرق الامر مزيدا من الوقت حتى يتعافى الطلب على النفط بالكامل, حيث تؤثر عمليات الإغلاق المتجددة في عدد من البلدان على مبيعات الوقود, يضيف التقرير.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تتوقع في احدث تقرير زيادة الطلب العالمي على النفط الخام في 2021 بمقدار 5,9 ملايين برميل يوميا.