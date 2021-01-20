مونديال كرة اليد: الجزائر تواجه اليوم فرنسا للمرة الخامسة

يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد، المتأهل للدور الرئيسي لمونديال-2021 بمصر، مساء هذا الاربعاء، نظيره الفرنسي للمرة الخامسة حيث تعود مواجهتهما الأولى الي مونديال 1990 بتشكوسلوفاكيا-سابقا، فيما سيواجه منتخب النرويج للمرة الأولى في 15 دورة عالمية.

ستكون مهمة السباعي الجزائري المتأهل للمرة السادسة للدور الثاني للمنافسة العالمية بعد دورات 1995، 1999، 2001، 2009 و 2011، صعبة للغاية حيث سيجد في طريقه منافسا الأكثر تتويجا في هذه اللعبة، ويتعلق الأمر بفرنسا (6 ألقاب).

في منافسة بطولة العالم، تتقدم فرنسا بأربعة انتصارات، بينما سجلت الجزائر فوزا تاريخيا (24-23 بعد الوقت الإضافي) في نهائي الألعاب المتوسطية-1978 باللاذقية (سوريا) تحت إشراف سيد كرة اليد الجزائرية عزيز درواز.

في هذا الموعد الخامس المتجدد، تتمتع فرنسا بأفضلية التكهنات بنجومها العالميين على غرار ماهي و لودوفيتش، بينما تعاني الجزائر من نقص في التحضيريات بسبب جائحة كوفيد-19 حيث ستعمل على الخروج بأخف الأضرار.

و سيكون اللقاء الثاني للخضر أمام النرويج، وصيف بطل العالم النسختين الأخيرتين (2017 و 2019) و الذي لم يقل بعد كلمته الأخيرة في مصر.

و يختم أشبال المدرب الفرنسي آلان بورت هذه المرحلة التأهيلية أمام منتخب سويسرا "المفاجأة"، الذي استدعي في آخر لحظة للمونديال لتعويض الولايات المتحددة الغائبة بسبب اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

و كان المنتخبان الجزائري و السويسري قد تلاقيا مرة واحدة خلال دورة-1990، حيث عاد الفوز آنذاك لسويسرا (22-18) في مباراة ترتيبية (13-16).

و كانت تشكيلة المدرب كريستيان بارج قد وقفت أمس الاثنين، الند للند أمام فرنسا قبل أن تنهزم بفارق هدف واحد (24-25).

و قبل انطلاق هذه المرحلة، سيستفيد منتخبا فرنسا و البرتغال من نقاط إضافية (4)، مقابل نقطتين لكل من إيسلندا و النرويج، في حين يدخل منتخبا الجزائر وسويسرا بدون رصيد.

و يتأهل الأولان عن كلب مجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة بينما تلعب المنتخبات المقصية المباريات الترتيبية (من المركز 9 إلى المركز 24).

تاريخ مباريات الجزائر أمام فرنسا:

دورة 1990: فرنسا - الجزائر 23-20

دورة 1995: فرنسا - الجزائر 23-21

دورة 2001: فرنسا - الجزائر 23-13

دورة 2015: فرنسا - الجزائر 32-26

تاريخ مباريات الجزائر أمام سويسرا:

دورة 1990: سويسرا - الجزائر 22-18

النرويج: لا شيء.