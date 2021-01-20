النسخة البريطانية المتحورة من "كوفيد-19" وصلت إلى 60 دولة على الأقل

أعلنت منظمة الصحة العالمية, هذا الأربعاء, أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل, أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

وأكدت المنظمة, في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء, أن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم, بزيادة ثلاث عن العدد الذي سجل في 12 جانفي الجاري.

وقالت إنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما "بي1" الذي رصد في ولاية أمازوناس واكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل ومتحول آخر.

وأضافت المنظمة "حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة". لكنها أشارت إلى أن خصائصها الجينية المشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب إفريقيا تتطلب دراسات أخرى.

والنسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا في منتصف ديسمبر الماضي قادرة على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين في المائة من الفيروس المستجد الأصلي وموجود في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية. أما الفيروس المتحور لجنوب إفريقيا فموجود في أربع مناطق فقط, لم تحددها المنظمة.

والنسختان المتحورتان من الفيروس أسرع انتشارا لكنهما ليستا أكثر خطورة. إلا أنهما تسببان زيادة في الضغط على النظم الصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة على وشك الانفجار.

وأدى وباء (كوفيد-19) إلى وفاة أكثر من مليوني شخص في العالم حيث تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 9 بالمائة في الأسبوع الذي انتهى في 17 جانفي الجاري بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه, إذ بلغا عددا قياسيا هو 93 ألف وفاة.