مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات تحدد شروط الترشح

حددت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المنتخبة .

وفي ذلك يقول محمد خنيسة استاذ في القانون :" الاعتراف بنسبة 4 في المائة يعطي انسجام وتماسك للعمل السياسي لخلق كتل كبيرة لتفضيل التمثيل الاكبر لتفضيل الاغلبيات والتوافقات المهمة والضرورية في المجتمع للذهاب الى اكثر فعالية في العمل وانسجام أكثر

وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية، في مستهلها ،تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث تعتبر المترشح "كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة".

أما عن الاحزاب السياسية التي تشارك لأول مرة في الانتخابات عليها تقديم 50 توقيعا لكل مقعد من الدائرة الانتخابية المعنية فيقول الاستاذ في القانون عبد الكريم سويرة :" تبقى هذه النقطة متروكة للنقاش والأكيد جدا ان اللجنة ستأخذ الاتجاه العام للاقتراحات ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية