بن زيان للإذاعـة: إدماج الجامعة في مسار إنعاش الإقتصاد الوطني أصبح ضروريا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه أصبح من الضروري إدماج الجامعة في مسار إنعاش الإقتصاد الوطني.

وكشف بن زيان لد نزوله ضيفا على برنامج حصة "كومبيس" على القناة الإذاعية "جيل أف أم" هذا الأحد" أنه تم تنصيب فوج عمل لوضع خريطة طريق وتحينها مع الوضع الاقتصادي الحالي ومتطلبات السوق، مع تفعيل الثقافة المقاولاتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن "الكفاءات موجودة وأثبتت جدراتها خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال الأعمال والبحوث التي قاموا بها والتي كانت سندا لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمجابهة الوباء.

وأوضح بن زيان أن "الدولة استثمرت في المراكز وفي الكفاءات وأنه حان الوقت للإستفادة منها"، مضيفا أن"مصالحه تسعى لتحسين الوضعية الإجتماعية للباحثين بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعين مع تحسين الإطار الذي يعملون فيه من خلال تقديم التحفيزات".

من جانب أخر، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه "يعطي أهمية كبيرة لتحسين الجانب الخدماتي من الإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة، وفقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أصر على وضع رؤية إصلاحية شاملة لقطاع الخدمات الجامعية".

كما كشف أنه "تم تنصيب فوج عمل يضم عددا من الخبراء لوضع خريطة طريق للقيام بهذه الإصلاحات وتحديد الرؤية التي يطالب بها الرئيس تبون".

كما طالب بن زيان باستقلالية الجامعة لكي تساهم في القرار البيداغوجي والأكاديمي بإعتبارها أيضا خزان للكفاءات التي يمكنها أن تساهم في جميع القطاعات.