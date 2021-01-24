تسجيل هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات بولاية باتنة

سجلت اليوم الأحد على الساعة 15سا و 04 د هزة أرضية بقوة 3,3 درجات على سلم ريشتر بولاية باتنة حسب ما أفاد به مركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 5 كيلومترات شمال-غرب مروانة.