تسجيل هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات بولاية باتنة

24/01/2021 - 15:42سجلت اليوم الأحد على الساعة 15سا و 04 د هزة أرضية بقوة 3,3 درجات على سلم ريشتر بولاية باتنة حسب ما أفاد به مركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 5 كيلومترات شمال-غرب مروانة. وسوم: هزة أرضية, باتنةالجزائر, مجتمع طالع ايضاً هزة أرضية بقوة 3،3 درجات بولاية المدية تسجيل هزة ارضية بوهران بقوة 3.5 درجات على سلم ريشتر هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بالجزائر العاصمة سكيكدة: اللجنة الولائية لإحصاء المتضررين من الهزة الأرضية تشرع في عملها