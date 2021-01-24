رسميا نذير لكناوي مدربا جديدا لجمعية الشلف

تعاقدت إدارة جميعة الشلف الناشط في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، رسميا مع المدرب نذير لكناوي لقيادة العارضة الفنية إلى غاية نهاية الموسم الكروي 2020/2021.

وكشف الصفحة الرسمية لنادي هذا الأحد أن لكناوي سيباشر مهامه، خلفا للمدرب فضيل موسي الذي فسخ عقده عقب الخسارة ضد مولودية وهران (0-1) يوم الجمعة الفارط لحساب الجولة التاسعة من الرابطة الأولى المحترفة.

لتذكير أن المدرب لكناوي أنهى إرتباطه مع فريق نصر حسين داي بالتراضي بعد فشله في قيادة سفينة النصرية لتحقيق النتائج الإيجابية.

ويحتل حاليا فريق جميعة الشلف المرتبة العاشرة في الترتيب العام لرابطة الأولى برصيد 13 نقطة وتنتظره هذا الثلاثاء

مباراة هامة خلال استقباله بميدانه نادي بارادو.