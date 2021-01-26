قافلة تضامنية وثقافية تجوب مناطق الظل بولاية بشار

تجوب قافلة تضامنية وثقافية حاليا مناطق الظل بولاية بشار بمساهمة 120 فنانا وغيرهم من الفاعلين في المجال الثقافي بالمنطقة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المنظمين.

وسيتم ضمن نشاط هذه القافلة، التي تتنقل بين عديد مناطق الظل بالولاية على غرار منطقة بوسير وصفيصيفة وأولاد خضير و مازر وايغلي ومريجة وعرق فراج و مشرع هواري بومدين وبوقايس وروسف الطيب و نيف الريح، توزيع حصة معتبرة من الملابس الشتوية والبطانيات والمواد الغذائية المختلفة لفائدة عائلات محتاجة في هذه المناطق الريفية والتي ساهم بها محسنون محليون ، كما أوضح رئيس الجمعية الثقافية "صحاريان "، نور الدين رحو.

وعلى هامش هذه المبادرة التضامنية، وضع برنامج ثقافي وفني ثري ضمن نشاط هذه القافلة يمتد على ثلاثة (3) أشهر، مع توقف كل أسبوع في إحدى تلك المناطق، وبعضها تقع على مسافات بعيدة عن المراكز الحضرية بالولاية، حسب ذات المتحدث .

كما يتضمن هذا البرنامج عروضا مسرحية موجهة للأطفال في الفترة الصباحية وأخرى موسيقية والرسوم المتحركة في الفترات المسائية ، التي تقدمها فرق فنية محلية، فضلا عن ورشات رسم وتعلم فنون الرسوم المائية ، وأخرى تخص تكنولوجيات الإعلام والسمعي البصري وذلك بهدف تشجيع الأطفال بتلك المناطق حول هذا النوع من الأنشطة وتحرير روح الإبداع لديهم ، يضيف ذات المتحدث.

وستساهم هذه الفعاليات للتبادل، التي اعتمدت في تحضيرها على الموارد المالية واللوجستية للجمعية ومساهمة محسنين محليين والسلطات الولائية، في تعزيز أواصر التضامن بين الحركة الجمعوية المحلية والفنانين وسكان مناطق الظل التي تفتقر بشكل كبير إلى هذا النوع من التظاهرات الثقافية والفنية، كما ذكر السيد رحو .

وأضاف " أن الهدف الأساسي المتوخى من هذه القافلة التضامنية والثقافية إطلاق حوار دائم بين المجتمع المدني والفنانين والفاعلين في المجال الثقافي المحلي مع السكان، سيما الشباب، في أفق مساهمة حقيقية للحركة الجمعوية في التنمية وترقية مناطق الظل " ، حسب رئيس جمعية "صحاريان ".