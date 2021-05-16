وزارة الداخلية : وضع ثلاثة روابط الكترونية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأحد، عن وضع ثلاثة (03) روابط الكترونية لتمكين المواطنين من استخراج عن بعد وثائق الحالة المدنية (شهادتي الميلاد والوفاة، وعقد الزواج).

وجاء في منشور بالصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وتحت شعار "الإدارة الالكترونية في خدمتكم"، أنه "بإمكان استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد" وذلك بالنسبة لشهادات الميلاد والوفاة وعقد الزواج.

وأوضح نفس المصدر أنه يتم استخراج شهادة الميلاد عبر الرابط التالي : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

وعقد الزواج : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

أما شهادة الوفاة عبر الرابط التالي : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces/