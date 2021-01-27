الشـروع في إعـداد مـواضيع الامتحانات الوطنية ابتداء من فيفري المقبل

أكد مدير عام الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، مصطفى بن زمران، الاربعاء، أنه سيشرع في إعداد مواضيع الامتحانات المدرسية الوطنية ابتداء من شهر فيفري المقبل إلى غاية شهر مارس، وهذا بهدف "إثراء بنك المواضيع".

وأوضح بن زمران أنه "سيشرع ابتداء من شهر فبراير المقبل في إعداد مواضيع امتحانات البكالوريا وامتحانات شهادة التعليم المتوسط وكذا امتحانات نهاية الطور الابتدائي"، مشيرا إلى أن "العملية ستستمر إلى غاية شهر مارس المقبل".

وحسب نفس المسؤول فإن "العملية جاءت متأخرة هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا أن "عملية إعداد المواضيع كانت تتم بين شهري أكتوبر ونوفمبر"، مرجعا ذلك إلى "أسباب متعلقة بانتشار فيروس كورونا".

وأضاف السيد بن زمران أنه "سيتم تنظيم أربع ملتقيات بفروع الديوان ابتداء من الشهر المقبل الى نهاية مارس تضم 500 مشارك من أساتذة ومفتشين في إطار عملية الإثراء لبنك المواضيع"، على أن يتم إدخال الأسئلة "بنك المواضيع" لإجراء "القرعة" قبيل إجراء الامتحانات الرسمية.

ووفق نفس المتحدث فإن "المواضيع التي يتم اعدادها لا تستعمل بالضرورة هذه السنة لأنها موجهة أساسا لإثراء بنك المواضيع"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تتطلب احترام التدرجات ومخططات الدروس التي تضمنتها المناشير المحددة من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية"