وفاة الشيخ نتالد عمر: بلخضر يقدم التعازي باسم الرئيس تبون

قدم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا والجمعيات الدينية عيسى بلخضر التعازي باسم رئيس عبد المجيد تبون لعائلة الفقيد الشيخ صالح نتالد عمر عضو حلقة العزابة وهي هيئة دينية للمذهب الإباضي بالعطف (غرداية) الذي وفته المنية أول أمس الاثنين عن عمر ناهز 91 سنة.

وقد توجه مستشار رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بوالي غرداية بوعلام عمراني و منتخبين محليين هذا الثلاثاء إلى مسكن الفقيد حيث صرح بأنه تلقى "ببالغ الأسى نبأ وفاة الشيخ صالح نتالد عمر راجيا من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته".

و ذكر بلخضر بمسار الفقيد "الذي كان معروفا بقيمه الأخلاقية و وطنيته الصادقة و تمسكه بالثوابت المقدسة للأمة و كذا خصال التفاني و التضحية في الأداء بكفاءة للمهام و الوظائف التي أسندت إليه, مكرسا حياته للدعوة الإسلامية".

و اضاف بلخضر ان الفقيد "كان محل تقدير كبير" داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر و السلوان و أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

و كان الفقيد الذي ولد سنة 1930 بالعطف (غرداية) عضوا في حلقة العزابة. و قد تحصل على شهادة الليسانس في الأدب و اشتغل كأستاذ التعليم الثانوي في مختلف ثانويات الجزائر قبل أن يشرع في مهمة الدعوة الإسلامية ضمن حلقة العزابة وهي هيئة دينية للمذهب الإباضي بمنطقة المزاب.